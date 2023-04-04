МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью прекратило расследование в отношении российского миллиардера и предпринимателя Михаила Фридмана по двум из трех обвинений, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники. Силуанов отметил абсурдность санкционной политики Запада

"Национальное агентство по борьбе с преступностью прекратило расследование по двум из трех обвинений против находящегося под санкциями российского миллиардера", — сказано в материала издания.

Отмечается, что расследование было прекращено относительно подозрений в сговоре с целью обмана министерства внутренних дел, а также сговоре с целью лжесвидетельства. При этом расследование по подозрению в преступлениях, связанных с отмыванием денег, по-прежнему ведется.

Ранее попавший под санкции Великобритании и Евросоюза миллиардер назвал себя пленником в Лондоне, а также заявил, что у него практически нет денег. После попадания под санкции Фридман ушел из советов директоров Альфа-банка, X5 Group и Veon (владеет российским "Вымпелкомом"). В декабре прошлого года британское агентство сообщало, что правоохранительные органы страны задержали в Лондоне 58-летнего российского бизнесмена по обвинению в отмывании денег. Альфа-банк опроверг данную информацию и заявил, что Фридман находится у себя дома, не под арестом, никакого отношения к истории с задержанием в Лондоне он не имеет.

По данным Bloomberg, перед введением санкций состояние Фридмана составляло около 14 миллиардов долларов. Сейчас его состояние на бумаге составляет около 10 миллиардов долларов. Издание Bloomberg Businessweek сообщает со ссылкой на Фридмана, что у него нет недвижимости, кроме дома в Лондоне, дома в Москве и квартиры родителей в Латвии, и что у него "нет ни яхты, ни самолета, которые можно было бы конфисковать".