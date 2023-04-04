МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Европейские импортеры будут вынуждены принимать трудные решения, если США запретят экспорт сжиженного природного газа (СПГ), считает экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. "Новатэк" в 2022 году увеличил долю на мировом рынке СПГ

"Сланцевый бум был основан, среди прочего, на низких процентных ставках. На кредитах, которые позволяли обеспечить постоянный приток денег. Если США запретят экспорт СПГ для поддержания низких цен, то все новые модные импортеры из ЕС столкнутся с очень трудными решениями. В отсутствие здравого смысла в Брюсселе худшее еще впереди", — написала экс-министр на своей странице в Twitter.

Ранее рабочая группа США и ЕС по энергетической безопасности договорилась продолжать работу над сохранением высокого уровня поставок американского СПГ Европе в 2023 году. Группа назвала своими приоритетами на 2023 год постоянную оценку рынков СПГ, поставку в Европу не менее 50 миллиардов кубических метров американского газа, снижение выбросов метана и экономию энергии. Отмечается, что такой уровень необходим на фоне затруднительной ситуации с поставками энергоносителей и необходимостью обеспечить заполняемость хранилищ к следующей зиме.