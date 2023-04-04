МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Компания британского бизнесмена Ричарда Бренсона Virgin Orbit, занимающаяся космическими полётами, подала заявление о банкротстве, сообщается в пресс-релизе компании. В Китае предупредили о последствиях банкротства Silicon Valley Bank

"Virgin Orbit Holdings, Inc и ее американские подразделения… сегодня объявили о начале добровольного разбирательства в рамках главы 11 (Кодекса США о банкротстве — ред.) в Суд США по делам о банкротстве округа Делавэр с целью продажи бизнеса", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что компания Virgin Investments Limited предоставит Virgin Orbit помощь в размере 31,6 миллиона долларов для финансирования процесса и защиты ее деятельности. Ожидается, что после утверждения судом дела о банкротстве финансирование позволит Virgin Orbit обеспечить необходимой ликвидностью для продолжения деятельности, поскольку компания продолжит начатый до подачи иска процесс продажи компании.

Virgin Orbit была основана в 2017 году и начала коммерческое обслуживание в 2021 году. Компания доставляла на орбиту коммерческие, гражданские, национальные и международные спутники.

В январе ракета этой компании Launcher-1, запущенная с самолёта Boeing 747, не смогла вывести на орбиту спутники из-за преждевременного отключения двигателя второй ступени. В марте компания отправила в отпуск почти всех сотрудников и приостановила работу на неделю в поисках финансирования. А позднее телеканал CNBC со ссылкой на главного исполнительного директора компании Дэна Харта сообщил, что Virgin Orbit прекратит свою деятельность на период "обозримого будущего" и уволит около 90% всех сотрудников после неудачи в этом.