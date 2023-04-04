ПЕКИН, 4 апр — ПРАЙМ. Деловое объединение "Опора России" привезло в Китай около 80 предпринимателей из России для общения с китайскими партнерами и заключило соглашение с китайскими бизнес-объединениями о том, чтобы такие обмены проходили регулярно, заявил РИА Новости президент "Опоры России" Александр Калинин. СМИ: Китай наращивает мощь юаня, чтобы бросить вызов доминированию доллара

Накануне стартовала бизнес-миссия "Опоры России" в Китай. В состав делегации вошли российские предприниматели из таких отраслей, как туризм, гостиничный бизнес, информационные технологии, сельское хозяйство, машиностроение и др. В программу визита входит посещение таких городов, как Пекин, Цзинань, Яньтай, Циндао и Харбин, где пройдут встречи с руководством городов, обмен опытом в рамках b2b-встреч представителей российских и китайских компаний.

"Главная цель нашего визита — общение между китайскими и российскими предпринимателями. Мы привезли порядка 80 предпринимателей со всей страны, это малый и средний бизнес. Люди хотят либо покупать в Китае, в основном оборудование, либо экспортировать сюда в основном продукты питания. Кроме того, много вопросов по логистике", — рассказал Калинин в кулуарах российско-китайского бизнес-форума предпринимателей в Пекине.

По его словам, для того, чтобы люди находили друг друга, в Китае и России существуют бизнес-объединения. Например, "Опора России" и Ассоциация малого и среднего бизнеса в Китае.

"В Китае малый бизнес очень серьезно развит, он делает более 60% валового продукта страны. Здесь много бизнес-объединений, и мы как раз с такими известными бизнес-объединениями при министерстве коммерции, министерстве промышленности, как раз сегодня и заключили соглашение о том, что такие бизнес-обмены будут на регулярной основе", — сказал Калинин.

Запрос на поиск российских партнеров со стороны китайских бизнесменов очень высок, также заявил Калинин. Названы главные направления инвестиций на Шри-Ланке для российского бизнеса

"Запрос на поиск поиск партнеров очень высокий с китайской стороны. Потому что рынок для многих незнакомый. У них большой запрос на восстановление своих производственных мощностей после пандемийных ограничений. А у нас запрос на замещение западных товаров китайскими товарами", — сказал Калинин в кулуарах российско-китайского бизнес-форума предпринимателей в Пекине.

По его словам, во вторник в Пекине состоится b2b-сессия, на которой будут присутствовать более 200 китайских предпринимателей. Такие же форматы ожидаются в Цзинане, Яньтае и Харбине.

Накануне стартовала бизнес-миссия "Опоры России" в Китай. В состав делегации вошло около 80 российских предпринимателей из таких отраслей, как туризм, гостиничный бизнес, информационные технологии, сельское хозяйство, машиностроение и др. В программу визита входит посещение таких городов, как Пекин, Цзинань, Яньтай, Циндао и Харбин, где пройдут встречи с руководством городов и обмен опытом в рамках b2b-встреч представителей российских и китайских компаний.