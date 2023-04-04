ПЕКИН, 4 апр — ПРАЙМ. Российско-китайское бизнес-сотрудничество не сталкивается с проблемами из-за санкций Запада против России, заявил РИА Новости президент делового объединения "Опора России" Александр Калинин. Российские и китайские бизнесмены заключили соглашение о регулярных обменах

"Была пандемия, был закрыт Китай, сейчас он открылся, и одну из первых бизнес-миссий сейчас в Китай привезла "Опора России". Мы не видим здесь каких-то проблем", — сказал Калинин в кулуарах российско-китайского бизнес-форума предпринимателей в Пекине, отвечая на вопрос о том, сталкивается ли бизнес-сотрудничество России и Китая с проблемами из-за санкций.

Самое главное, по словам Калинина, "это вместе добиваться успеха, научиться делать деньги вместе".

"Не просто ездить в гости друг к другу, это тоже хорошо, но зарабатывать на этом", — подчеркнул он.

Накануне стартовала бизнес-миссия "Опоры России" в Китай. В состав делегации вошло около 80 российских предпринимателей из таких отраслей как туризм, гостиничный бизнес, информационные технологии, сельское хозяйство, машиностроение и др. В программу визита входит посещение таких городов как Пекин, Цзинань, Яньтай, Циндао и Харбин, где пройдут встречи с руководством городов, обмен опытом в рамках b2b-встреч представителей российских и китайских компаний.