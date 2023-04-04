МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал два иска Газпромбанка к "Мечелу" и ООО "Управляющая компания Мечел-Сталь", в одном из них заявлено требование о взыскании более 11,9 миллиарда рублей, предмет второго в материалах картотеки арбитражных дел пока не указан. Financial Times узнала подробности расследования в отношении Фридмана

Иски поступили в суд 3 апреля и к производству еще не приняты, основания исковых требований на данный момент не приводятся.

Газпромбанк – один из крупнейших кредиторов "Мечела" наряду с банком ВТБ. "Мечел" в апреле 2020 года сообщил, что согласовал условия 10-летней реструктуризации с обоими госбанками, держателями 88% его долга, и направит выручку от продажи 51% в Эльгинском угольном проекте на погашение задолженности перед ними.

Общая сумма реструктурированных обязательств перед Газпромбанком и ВТБ после погашения части долга за счет продажи Эльгинского угольного комплекса должна в итоге составить 237 миллиардов рублей. При этом представитель "Мечела" пояснил тогда РИА Новости, что общая сумма долга компании после реструктуризации составит примерно 335 миллиардов рублей.

В рамках соглашений с банками срок погашения долгов был продлен до марта 2027 года, с возможностью пролонгации еще на три года, если компания будет соблюдать график платежей.

"Мечел" — глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Основной бенефициар — председатель совета директоров Игорь Зюзин. Газпромбанк в сентябре 2021 года сообщил, что вышел из капитала "Мечела", где владел 9,35% акций.