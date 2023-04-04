2023-04-04T14:38:43+03:00
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2023
https://1prime.ru/business/20230404/840280716.html
Путин высказался об ушедших из России компаниях
Бизнес
Новости
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. Покинувшие Россию иностранные компании не боролись за свои интересы, их нельзя назвать бойцами, заявил президент страны Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета... ПРАЙМ, 04.04.2023
бизнес, новости, россия, владимир путин, бизнес, ушедшие компании
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ТУЛА, 4 апр — ПРАЙМ. Покинувшие Россию иностранные компании не боролись за свои интересы, их нельзя назвать бойцами, заявил президент страны Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета.
Говоря об этих компаниях губернатор Подмосковья Андрей Воробьев с иронией заявил, что "отряд не заметил потери бойца", и пообещал вместе с правительством РФ "искать им достойную замену".
"Тех, кто ушли, бойцами называть нельзя. Они не боролись за свои интересы", — с улыбкой поправил его Путин.
"Есть. Извините", — ответил губернатор.