ТУЛА, 4 апр — ПРАЙМ. Покинувшие Россию иностранные компании не боролись за свои интересы, их нельзя назвать бойцами, заявил президент страны Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета. Путин заявил, что санкции — это надолго

Говоря об этих компаниях губернатор Подмосковья Андрей Воробьев с иронией заявил, что "отряд не заметил потери бойца", и пообещал вместе с правительством РФ "искать им достойную замену".

"Тех, кто ушли, бойцами называть нельзя. Они не боролись за свои интересы", — с улыбкой поправил его Путин.

"Есть. Извините", — ответил губернатор.