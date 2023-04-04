КРАСНОЯРСК, 4 апр — ПРАЙМ. Сын главы Красноярского края Александра Усса — Артем сообщил РИА Новости, что находится в России. Financial Times узнала подробности расследования в отношении Фридмана

"Я — в России! В эти несколько особо драматичных дней со мной рядом были сильные и надежные люди. Спасибо им", — заявил Усс-младший агентству.

Он также отметил, что итальянский суд продемонстрировал в отношении него явную ангажированность.

"Итальянский суд, на беспристрастность которого я вначале рассчитывал, продемонстрировал свою явную политическую ангажированность. К сожалению, и он готов "прогнуться" под давлением властей США", — пояснил Артем Усс.

По его словам, он вынужденно сбежал из-под домашнего ареста в Италии.

"В сегодняшней международной обстановке, когда с нами "играют без правил", мое возвращение на Родину, пусть даже таким "нестандартным" путем, это победа", — заключил Усс.

Ранее издание Corriere della Sera со ссылкой на источники в следствии сообщило, что Усс-младший, задержанный в Италии по американскому ордеру на арест, смог скрыться из-под домашнего ареста в пригороде Милана с помощью группы из 6-7 человек, в операции были задействованы как минимум четыре автомобиля.

В 2022 году Артему Уссу и еще пяти россиянам в США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения. Сына губернатора задержали по американскому ордеру на арест в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию. В начале декабря его перевели под домашний арест из тюрьмы. После решения суда, высказывавшегося в пользу экстрадиции, адвокаты Усса собирались обжаловать это в Кассационном суде. Рассмотрение данного дела в высшей инстанции могло занять до нескольких месяцев.