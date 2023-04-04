МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Следует проработать механизмы при смене собственников иностранных компаний в случае их ухода из страны, заявил в ходе совещания Госсовета президент России Владимир Путин. Путин заявил о новом цикле роста российской экономики

"Безусловно, нужно продумать подходы, чтобы учитывать позиции регионов, при принятии решений при смене собственников иностранных компаний… Это, безусловно, правильная тема, жизненно важная для регионов и их дальнейшего развития", — сказал он

Российский лидер попросил глав регионов РФ всегда согласовывать эти вопросы с правительством — с соответствующим институтом в правительстве.

"Потому что нам здесь компании тех стран, которые ведут себя в отношении нас некорректно, не нужно создавать везде и всегда "зеленый свет", обеспечивая их интересы. Они на наши интересы смотрят свысока, не учитывают, мы должны исходить из реалий, которые нам диктует жизнь", — отметил президент.