Путин призвал продумать механизмы смены собственников зарубежных компаний
Путин: надо продумать механизмы при смене собственников в случае ухода зарубежных компаний
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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Следует проработать механизмы при смене собственников иностранных компаний в случае их ухода из страны, заявил в ходе совещания Госсовета президент России Владимир Путин.
"Безусловно, нужно продумать подходы, чтобы учитывать позиции регионов, при принятии решений при смене собственников иностранных компаний… Это, безусловно, правильная тема, жизненно важная для регионов и их дальнейшего развития", — сказал он
Российский лидер попросил глав регионов РФ всегда согласовывать эти вопросы с правительством — с соответствующим институтом в правительстве.
"Потому что нам здесь компании тех стран, которые ведут себя в отношении нас некорректно, не нужно создавать везде и всегда "зеленый свет", обеспечивая их интересы. Они на наши интересы смотрят свысока, не учитывают, мы должны исходить из реалий, которые нам диктует жизнь", — отметил президент.