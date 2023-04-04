МВД изменило меру пресечения в отношении Усса-младшего
МВД изменило меру пресечения для Усса-младшего с заочного ареста на подписку о невыезде
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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Заочно арестованный сын главы Красноярского края Артем Усс добровольно явился в следственный департамент МВД России в Москве, где ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде, рассказал РИА Новости его адвокат Алексей Тихомиров.
"Артем Александрович сегодня добровольно явился в следственный департамент МВД. Следователь изменил ему меру пресечения (заочный арест) и взял с него подписку о невыезде", — сообщил собеседник агентства.
В конце октября 2022 года Мещанский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест задержанного в Италии Артема Усса по делу об отмывании денег организованной группой в особо крупном размере (пункты "а", "б" части 4 статьи 174 УК РФ).
Ранее американский Минюст сообщил, что предъявил Уссу-младшему обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег.