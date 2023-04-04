МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. The Wall Street Journal сегодня со ссылкой на осведомленные источники пишет, что китайские регуляторы в последнее время замедлили рассмотрение ряда запланированных приобретений с участием американских компаний. СМИ: Китай наращивает мощь юаня, чтобы бросить вызов доминированию доллара

Предполагаемое замедление расценивается как ответ на ограничения Вашингтона в отношении технологической отрасли Китая и среди прочего касается таких сделок, как поглощение Tower Semiconductor Ltd компанией Intel Corp за 5,2 млрд долларов и покупку Silicon Motion Technology Corp компанией MaxLinear Inc за 3,8 млрд долларов.