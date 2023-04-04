НЬЮ-ДЕЛИ, 4 апр — ПРАЙМ. Связи с Индией являются одним из главных запросов российского бизнеса, заявил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. В Госдуме спрогнозировали рост объема торговли России и Индии

"Мы присутствуем в 350 точках по России — у нас 150 палат и 200 представительств. Это сеть, которая имеет запрос от бизнеса, с которой мы работаем, и Индия – один из главных запросов, который у бизнеса есть. Я хочу подчеркнуть, что это, в первую очередь, малые и средние компании, это те, кто стремится на индийский рынок, кто ищет здесь партнеров. Есть разные интересы – кто-то хочет совместное производство, кто-то хочет продать, кто-то – купить. Практически весь спектр отраслей – и автомобилестроение, и машиностроение, IT-технологии, фармацевтика и так далее", — сказал Катырин в ходе открытия почетного представительства торгово-промышленной палаты России в Индии.

С 3 апреля в Индии начал работу форум, организованный торгово-промышленной палатой России и федерацией торгово-промышленных палат Индии (FICCI). Мероприятие проходит под патронатом президента ТПП, который возглавляет российскую делегацию.

"Надеемся, что все сложится – возможность общения индийских коллег с нашей системой и нашей системы с Индией через нашего представителя. Я думаю, что здесь федерация торговых палат Индии будет задействована должным образом, даст возможность выходить на индийские регионы. Для нас самое главное – российские регионы выводить на международные связи", — сказал Катырин.

Он отметил, что в Индии "есть великолепные специалисты в отрасли IT, прекрасные фармацевты".

"Сегодня Индия — страна с огромными промышленными возможностями, и практически везде есть какие-то интересы. Наши автопроизводители говорят, что могут тут найти какие-то запчасти, комплектующие. Очень большие перспективы — с учетом того, как у нас развивается агропромышленный комплекс – в вопросе продовольствия. Индия огромная страна, с огромным потреблением, возможности тут есть", — подчеркнул глава ТПП России.

Катырин добавил, что российские компании ищут в Индии партнеров взамен ушедших из-за санкций западных компаний.

"По большей части ищут сейчас партнеров взамен тех, кто выпал. Это комплектующие, это разрыв цепочек, который произошел. Вот в этой части больше всего компаний, которые ищут партнеров, взамен тех, которые выпали из-за западных санкций", — сказал он.