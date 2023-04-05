НЬЮ-ДЕЛИ, 5 апр — ПРАЙМ. Бизнес-круги России и Индии рассчитывают на поддержку правительств двух стран в целях развития торгово-экономического сотрудничества, сообщил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. Объем торговли России и Индии увеличился в 2022 году

"К числу приоритетных вопросов, по которым бизнес ожидает поддержки мы бы отнесли: либерализацию таможенного, налогового, визового режима; создание эффективных механизмов защиты инвестиций; повышение эффективности действующих и развитие новых транспортно-логистических маршрутов; развитие авиационного сообщения, в том числе и с регионами России; развитие и обеспечение доступности финансовой инфраструктуры; устранение административных барьеров и других ограничений по доступу продукции на рынки наших стран", — сказал он на открытии работы делового форума двух стран.

Катырин отметил, что "многие из перечисленных вопросов можно было бы решить в рамках преференциальных режимов экономического сотрудничества".

"В этой связи мы приветствуем возобновление переговоров о создании зоны свободной торговли ЕАЭС и Индии", — добавил он.

Глава ТПП отметил, что в ходе форума "по наиболее актуальным проблемам для предпринимателей наших стран будут обозначены соответствующие решения по совершенствованию делового климата и условий работы". Мосбиржа начнет торговать фьючерсами на дирхам ОАЭ и индийскую рупию

Кроме того, Катырин заявил, что торгово-промышленные палаты Индии и России должны внести вклад в развитие экономики стран.

"Сегодня основная задача заключается в том, чтобы использовать это историческое "окно возможностей", создать все необходимые условия для реализации всего имеющегося потенциала экономических отношений России и Индии в долгосрочной перспективе. Национальные объединения предпринимателей двух стран — торгово-промышленная палата России и федерация торговых палат Индии должны внести свой весомый вклад в эту работу", — сказал он, отметив необходимость налаживания обмена информацией между участниками рынка.