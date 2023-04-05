МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Логистический сервис PickPoint временно приостанавливает свою деятельность, все отправленные посылки будут возвращены отправителям, сообщили РИА Новости на горячей линии сервиса. Экспресс-доставку товаров из-за рубежа через Калининград упростят

"Посылки, которые находятся в пути до получателей — в данный момент есть проблемы, наша компания закрывается временно, к сожалению, посылки будут возвращены обратно в интернет-магазин", — сообщил сотрудник службы поддержки.

В то же время директор по продажам СДЭК Андрей Мякин рассказал агентству, что доля PickPoint на российском рынке логистических сервисов незначительна. "PickPoint занимает чуть менее 1% рынка логистических сервисов. В России существует большое количество действующих постаматных сетей и большая часть заказов PickPoint поступала в постаматы сети "Халва", которые также подключены у СДЭК. Поэтому фактически для большинства клиентов уход PickPoint с российского рынка будет безболезненным", — полагает он.

По словам эксперта, потребители смогут и дальше использовать те же адреса постаматов, но уже через других провайдеров. Он также отметил, что PickPoint был родоначальником постаматной сферы электронной торговли, но у нее нет собственной логистики — компания пользовалась услугами DPD. "Почта России" запустила срочную доставку во всех крупных городах

"В качестве вывода можно сказать, что сегодня остаться на плаву могут только полностью самореализуемые модели логистических компаний, которые имеют не только пункты выдачи заказов, но и выстроенные логистические схемы доставки до них. Не менее важно, что реализовано это должно быть на федеральном уровне", — добавил Мякин.

Во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на логистическом рынке писала, что PickPoint уведомил партнеров о завершении операционной деятельности компании. Издание отмечало, что решение связано с финансовыми сложностями. В пресс-службе компании РИА Новости сообщили, что было принято решение "не комментировать сложившуюся ситуацию". В то же время ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что PickPoint закрылся из-за роста стоимости доставки, обслуживания постаматов и аренды мест, где они размещаются. Он добавил, что с такими же проблемами в прошлом году так же столкнулись "Почта России" и Pony Express.