Сервис PickPoint сообщил, что приостановит деятельность и вернет все отправленные посылки
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Логистический сервис PickPoint временно приостанавливает свою деятельность, все отправленные посылки будут возвращены отправителям, сообщили РИА Новости на горячей линии сервиса.
"Посылки, которые находятся в пути до получателей — в данный момент есть проблемы, наша компания закрывается временно, к сожалению, посылки будут возвращены обратно в интернет-магазин", — сообщил сотрудник службы поддержки.
В то же время директор по продажам СДЭК Андрей Мякин рассказал агентству, что доля PickPoint на российском рынке логистических сервисов незначительна. "PickPoint занимает чуть менее 1% рынка логистических сервисов. В России существует большое количество действующих постаматных сетей и большая часть заказов PickPoint поступала в постаматы сети "Халва", которые также подключены у СДЭК. Поэтому фактически для большинства клиентов уход PickPoint с российского рынка будет безболезненным", — полагает он.
По словам эксперта, потребители смогут и дальше использовать те же адреса постаматов, но уже через других провайдеров. Он также отметил, что PickPoint был родоначальником постаматной сферы электронной торговли, но у нее нет собственной логистики — компания пользовалась услугами DPD.
"В качестве вывода можно сказать, что сегодня остаться на плаву могут только полностью самореализуемые модели логистических компаний, которые имеют не только пункты выдачи заказов, но и выстроенные логистические схемы доставки до них. Не менее важно, что реализовано это должно быть на федеральном уровне", — добавил Мякин.
Во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на логистическом рынке писала, что PickPoint уведомил партнеров о завершении операционной деятельности компании. Издание отмечало, что решение связано с финансовыми сложностями. В пресс-службе компании РИА Новости сообщили, что было принято решение "не комментировать сложившуюся ситуацию". В то же время ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что PickPoint закрылся из-за роста стоимости доставки, обслуживания постаматов и аренды мест, где они размещаются. Он добавил, что с такими же проблемами в прошлом году так же столкнулись "Почта России" и Pony Express.
https://1prime.ru/business/20230405/840290116.html