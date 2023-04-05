МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Банк России допускает, что ситуации с долговой нагрузкой российских компаний может ухудшиться, заявила директор департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова. ЦБ предложил максимально сблизить раскрытие отчетностей компаний и банков

"У нас неизбежная ситуация, связанная с тем, что внешний долг теперь недоступен для российских компаний, банковский сектор должен продолжать кредитование… Если говорить про долговую нагрузку… сейчас, конечно, в условиях санкций ситуация может ухудшиться", — сообщила Данилова журналистам в кулуарах Госдумы, говоря о долговой нагрузке российских компаний.

Банк России активно работает над тем, чтобы стимулировать кредитование российскими банками экономики страны, стимулировать структурную адаптацию и изменения, необходимые во внешнеэкономической деятельности компаний. "Им требуется поддержка в виде банковских кредитов", — добавила Данилова.

Компании, по ее словам, подошли к кризису 2022 года в достаточно хорошем финансовом состоянии благодаря восстановлению глобальной экономики после пандемии, а также своим усилиям по сокращению долговой нагрузки. "У нас ситуация в начале 2022 года была достаточно хорошая, и проблемы повышенной долговой нагрузки у нас на тот момент не было", — отметила директор департамента ЦБ.

Она заключила, что регулятор отслеживает ситуацию с долговой нагрузкой компаний, но никаких мер не планирует.