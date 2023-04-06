МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Торговая сеть "Карусель", работавшая 19 лет, окончательно прекратила свое существование — последний магазин был закрыт в конце февраля, сообщает Х5 Group. Магазины бывшей Zara откроются в России до конца весны

"X5 Group… объявляет о завершении трансформации сети гипермаркетов "Карусель". В течение нескольких лет компания последовательно сокращала количество магазинов сети, последний гипермаркет под брендом "Карусель" прекратил свою работу в конце февраля текущего года, к началу апреля работа формата полностью завершена", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на конец сентября 2019 года X5 управляла 91 гипермаркетом "Карусель". В результате процесса трансформации более 40 гипермаркетов были переданы под управление сети "Перекресток" и в настоящее время работают как супермаркеты. Также ряд объектов был задействован внутри компании, например, в качестве дарксторов, остальные были проданы или закрыты.

Кроме того, более половины сотрудников магазинов "Карусель" продолжили работать в других подразделениях и сетях Х5 или получили поддержку в дальнейшем трудоустройстве.

"Сеть гипермаркетов "Карусель" была создана 19 лет назад, когда практика поездок за продуктами и больших закупок стала очень популярной. С течением времени и по мере развития предложения на рынке потребители стали все больше ценить свежесть продуктов и свое время. …Следуя пожеланиям покупателей, мы перенаправили инвестиции на развитие именно этих форматов. …Сейчас мы закрываем эту славную главу истории X5", — подчеркнул главный исполнительный директор X5 Group Игорь Шехтерман, слова которого приводятся в сообщении.