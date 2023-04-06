МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Российский маркетплейс Ozon в четвертом квартале 2022 года увеличил оборот от продаж товаров и услуг (GMV) на 67% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года — до 296 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании. Wildberries создал канал для незамедлительного рассмотрения жалоб

При этом выручка компании выросла на 41% год к году, до 93,6 миллиарда рублей, а в 2022 году увеличилась на 55%, до 277 миллиардов рублей.

Также за полный 2022 год GMV компании вырос на 86%, до 832,2 миллиарда рублей. "Это выше собственного прогноза компании. Важными факторами стали рост продаж товаров предпринимателей почти в 2,2 раза и увеличение числа заказов более чем вдвое — до 465 миллионов", — подчеркнули в Ozon.

Отмечается, что убыток за квартал составил 11,2 миллиарда рублей, снизившись на 46%, а за прошедший год — 58,2 миллиарда рублей, из которых почти пятая часть (10,2 миллиарда) — это разовый эффект от признания убытка в связи с пожаром в августе 2022 года. В самой компании убыток объясняют, в первую очередь, продолжающимися инвестициями в логистическую инфраструктуру в регионах и продукты для продавцов и покупателей. В ГД намерены запретить списание средств с удаленных из маркетплейса карт

Кроме того, на конец прошлого года количество активных покупателей достигло 35,2 миллиона человек, что почти на 10 миллионов больше, чем в конце 2021 года. "Метрика частотности заказов увеличилась на 52%, до 13,2 заказов в год на одного клиента. Таким образом, клиенты Ozon делают на площадке более одного заказа в месяц. В 2022 Ozon существенно нарастил базу активных продавцов: их число на платформе выросло более чем в 2,5 раза год к году и превысило 230 тысяч", — подчеркнули в онлайн-площадке.

Денежные средства, их эквиваленты и краткосрочные депозиты на 31 декабря 2022 года составили 90,5 миллиарда рублей или 1,3 миллиарда в долларовом эквиваленте. При этом по состоянию на 30 сентября данный показатель составлял 1,1 миллиарда долларов.