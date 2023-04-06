МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы запретил компании Siemens Mobility инициировать судебные разбирательства с "Российскими железными дорогами" в Высшем земельном суде Берлина по спорам из договора на ремонт и техобслуживание сортировочной горки на станции "Лужская" в Ленинградской области. "Дочка" "Сибура" подала иск к Siemens после ее отказа строить энергоблок

Как следует из опубликованного в четверг определения суда, столичный суд удовлетворил требования РЖД частично – компания просила запретить "дочке" немецкого концерна Siemens инициировать разбирательства, вытекающие из этого договора от 17 декабря 2014 года, вообще во всех иностранных судах, арбитражах, международных коммерческих арбитражах.

Ранее суды двух инстанций по заявлению РЖД запретили Siemens Mobility инициировать судебное разбирательство с российской компанией по этому договору в Международном арбитражном суде в Вене.

Несмотря на то, что контракт на техобслуживание сортировочной горки, как и другие договоры РЖД с Siemens, содержит оговорку о рассмотрении споров в венском арбитраже, находящаяся под санкциями российская компания попросила суд запретить инициировать процессы за рубежом.

Суды, удовлетворяя заявление РЖД, назвали оправданными сомнения в том, что "спор с участием лица, находящегося в государстве, применившем ограничительные меры, будет рассмотрен на территории иностранного государства, также применившего ограничительные меры, с соблюдением гарантий справедливого судебного разбирательства, в том числе касающихся беспристрастности суда".

Между тем, в ходе рассмотрения споров РЖД стало известно о начавшемся судебном процессе по иску Siemens Mobility к РЖД в Высшем земельном суде Берлина. Суд, запрещая судиться в Берлине, сослался на преюдициальные обстоятельства, установленные в предыдущем деле.

Siemens 12 мая сообщил о решении провести упорядоченный процесс сворачивания промышленной деятельности в России, в том числе концерн и его структуры решили выйти из совместных предприятий с РЖД и c 13 мая расторгнуть сервисные договоры на техническое обслуживание. В компании пояснили, что санкции и следующие из них требования делают невозможным дальнейшее исполнение договорных обязательств перед РЖД. В тот же день РЖД заявили, что техобслуживание поездов "Сапсан" и "Ласточка" продолжится под руководством и контролем РЖД.