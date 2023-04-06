МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала немецкий Jägermeister нарушителем закона о конкуренции из-за требований убрать из продажи в отечественных сетях травяные ликеры Alter Heiler и Konig Heiler от калужского ликеро-водочного завода "Кристалл" (КЛВЗ), следует из сообщения завода. Coca-Cola уступила один из своих брендов производителю лапши

В декабре прошлого года КЛВЗ подал в ФАС жалобу на Jägermeister из-за попыток запретить выпускать отечественный аналог ликера. "Кристалл" просил оценить действия немецких представителей, которые, по мнению компании, создавали опасный прецедент давления на российский бизнес в попытках сохранить свою долю рынка.

"Федеральная антимонопольная служба признала действия Mast-Jägermeister SE в отношении ООО "Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл", нарушающими антимонопольное законодательство в части закона "О защите конкуренции", иных актов антимонопольного законодательства, и потребовала устранить нарушения", — говорится в сообщении.

Ведомство также потребовало отозвать письма, в которых компания требовала от оптовиков и торговых сетей прекратить продажу биттеров КЛВЗ, называя продукцию контрафактной. Однако, как уточняет "Кристалл", эта мера до сих пор была не исполнена. "Mast-Jägermeister не только не отозвал свои письма, но и направил новые, игнорируя требования ФАС, по-прежнему требуя и угрожая торговым сетям в отсутствии каких бы то ни было судебных решений, подтверждающих позиции и голословные утверждения немецкой компании", — подчеркнул гендиректор КЛВЗ Артем Чубукин. В России создадут реестр пивоваров

Отмечается, что в этой связи "Кристалл" собирается вынести "вопрос об этике действий немецкой компании" на обсуждение Торгово-промышленной палаты с последующим обращением в правительство России в целях исключения биттера Jägermeister из списка параллельного импорта. Завод готовит иск в Арбитражный суд. "Со своей стороны КЛВЗ также разработал новый дизайн этикетки и бутылки для своих биттеров, чтобы максимально повысить узнаваемость выпускаемой продукции", — добавляется в сообщении.

Jägermeister в начале ноября приостановил поставки в Россию. Чуть позже "Кристалл" сообщил, что начал поставлять в торговые сети травяные ликеры Alter Heiler и Konig Heiler, которые по качественным показателям могут заменить немецкий Jägermeister. Компания планировала к следующему году выпускать порядка 300-360 тысяч декалитров этих напитков.

Минпромторг РФ в начале ноября включил алкоголь в перечень товаров, разрешенных для ввоза в рамках параллельного импорта. В список вошел ряд иностранных брендов, среди них Jagermeister, White Horse, Jack Daniel's, Bell's, Sheridan's, Jose Cuervo и другие.