МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Продажи витаминов С, D, К, а также поливитаминов в России в первом квартале 2023 года заметно сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании "Контур.Маркета", результаты которого есть у РИА Новости. Врач предупредила об опасности самых популярных витаминов

По данным исследования, самым популярным является витамин С, который обычно используется для профилактики вирусных заболеваний и "подстегивания" иммунитета. Покупать его стали на 11% реже. Выручка с продаж этого витамина также упала на 22%, а средняя цена на препарат понизилась на 8% и составила 580 рублей.

На втором месте по популярности остаются поливитамины, которые нужны для пополнения возможного дефицита витаминов после зимы. Их продажи снизились на 10%. Выручка с продаж поливитаминов упала на 14%, средняя цена также понизилась на 4% и составила 350 рублей.

Витамин D, помогающий усваивать кальций и фосфор и служащий для укрепления костных тканей, расположился на третьем месте по популярности. Его продажи снизились на 10%. Выручка с продаж витамина D упала на 7%. При этом его средняя цена составила 450 рублей, что на 3% ниже, чем в первом квартале 2022 года. Раскрыта опасность ряда медицинских процедур вне клиники

Сильнее всего упали продажи витамина К — на 48%. Это специфический витамин, который используется для нормализации свертываемости крови.

"Можно предположить, что снижение объема продаж витаминов вызвано более взвешенным подходом к их применению. Так, прежде чем пополнять возможный дефицит витаминов или микроэлементов, рекомендуется проверить их реальный уровень. Для этого достаточно сдать комплексный анализ крови. Гипервитаминоз может быть не менее опасен, чем дефицит витаминов. Вероятно, россияне стали ответственнее относиться к собственному здоровью", — прокомментировала эксперт "Контур.Маркета" по анализу данных Дарья Жигалина.