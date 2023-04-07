МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Французская компания Danone изучает различные возможности того, как адаптировать ее международные бренды на рынке России, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. В России пропадут с полок несколько популярных брендов

"Мы изучаем разные возможности того, как сделать международные бренды более релевантными для локального рынка (в России — ред.)", — сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Согласно материалам на сайте, в России компания производит продукцию под такими брендами, как "Простоквашино", "Активиа", "Actimel", "Alpro", "Растишка", "Тёма", "Даниссимо", "Danone", "Биобаланс", "Петмол", "Актуаль" и другие.

Danone присутствует в РФ с 1992 года. В середине октября прошлого года компания сообщила, что планирует передать контроль над производством молочных и растительных продуктов в стране, но в переходный период, который займет достаточно времени, будет работать как обычно.

В начале февраля источники на рынке сообщали агентству, что Danone отобрала порядка 20 претендентов на свои российские активы, среди них — крупнейшие российские агрохолдинги, а также арабские и китайские инвесторы. Условия, на которых компания готова передать потенциальным инвесторам контроль над частью активов в России и над отечественными марками — опцион обратного выкупа на пять-десять лет, а также сохранение блокпакета акций.