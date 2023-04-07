МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Кабмин РФ одобрил законопроект, согласно которому процедура получения заинтересованными лицами копий учредительных документов юридических лиц из ЕГРЮЛ будет упрощена — их можно будет получить в электронном формате бесплатно, сообщило министерство финансов России в своем телеграм-канале. ФНС досрочно завершила перенос в ЕГРЮЛ сведений о бизнесе из новых регионов

"Минфин России подготовил законопроект, направленный на упрощение процедуры получения заинтересованными лицами копий учредительных документов юридических лиц из ЕГРЮЛ. Документ сегодня одобрен на заседании правительства России", — сообщило министерство.

"Мы предлагаем предоставить возможность бесплатно получать такие копии в электронной форме. Это позволит сократить бумажный документооборот и снизить затраты получателей документов. Такая новация востребована бизнес-сообществом, предприниматели ждут ее реализации", — сказал министр финансов Антон Силуанов, слова которого приводятся в сообщении.

Соответствующий законопроект был рассмотрен ранее в пятницу на заседании правительства РФ.