МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Многие дорогие рестораны России вводят в меню завтраки, чтобы снизить средний чек, сообщила в интервью РИА Новости основатель всероссийской ресторанной премии WhereToEat Ирина Тиусонина. Эксперт рассказала о последствиях ухода из России гида Michelin

"Многие дорогие рестораны сейчас стараются уменьшить средний чек. Они меняют меню, вводят завтраки, чего раньше не было. А завтраки имеют более низкую ценовую категорию, но это вкусно", — сказала Тиусонина.

Она отметила, что ввиду сложностей с логистикой и перебоями с продуктами некоторые рестораны в 2022 году были вынуждены закрыться. "Но могу сказать, что процент закрытия ресторанов во время пандемии был значительно выше, чем в прошлом году. Все равно была возможность что-то сделать, а когда рестораны по полгода не работали, то и закрывались один за другим. Сейчас все держатся независимо от сложившейся ситуации", — добавила она.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 8 апреля в 11.00 мск.