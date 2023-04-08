ЕРЕВАН, 8 апр — ПРАЙМ. Министр экономики Армении Ваан Керобян обсудил с вице-президентом компании "Яндекс", руководителем департамента по связям с госорганами Павлом Демидовым возможность выхода на армянский рынок сервиса "Яндекс.Маркет", сообщили в пресс-службе минэкономики. "Яндекс Маркет" назвал самые популярные в России подержанные товары

"В ходе встречи стороны коснулись возможности прихода в Армению "Яндекс.Маркета" и представления армянских товаров на "Яндекс.Лавка". В ближайшее время в Армении планируется открыть Yandex.hub", — сообщается на странице ведомства в соцсетях.

Отмечается, что министр экономики подчеркнул важность расширения деятельности "Яндекса" в Армении, которая сейчас включает услуги такси, общественного питания, также функционирует офис компании.

"На встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся налоговой сферы, инвестиций, открытия сервис-центров, реализации образовательных проектов. Представители компании отметили, что ежемесячно в Армении различными сервисами Яндекса пользуются около 700 тысяч человек", — говорится в сообщении.