Московскому бизнесу возместят расходы на обучение работников
Собянин: московские фирмы и ИП получат до 95 процентов кешбэка за обучение работников
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МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Московские компании и индивидуальные предприниматели смогут компенсировать до 95% расходов на обучение сотрудников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Кешбэк за образование: с 14 апреля стартует прием заявок на компенсацию расходов на обучение сотрудников. Столичные компании и ИП могут возместить часть денег, использованных на профессиональную переподготовку и повышение квалификации персонала в 2023 году. Размер субсидии — до 95% от потраченной суммы, но не больше 120 тысяч рублей на человека в год и 10 миллионов рублей на компанию", — он в своем Telegram-канале.
По словам Собянина, что программа действует, если сотрудники проходили обучение по определенным направлениям. Среди них информационные и инновационные технологии, наука и промышленность, креативная индустрия и сфера услуг.
Столичный мэр добавил, что субсидии возможны на все специальности среднего профессионального образования, входящие в Общероссийский классификатор специальностей по образованию. Прием заявок закончится 15 июня.
Как уточняется, с 2020 года, с момента появления программы, одобрено свыше 740 заявок, а компании смогли возместить 223 миллиона рублей.