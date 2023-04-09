МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Московские компании и индивидуальные предприниматели смогут компенсировать до 95% расходов на обучение сотрудников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В Москве у торговца украли 60 миллионов рублей при помощи "обменника"

"Кешбэк за образование: с 14 апреля стартует прием заявок на компенсацию расходов на обучение сотрудников. Столичные компании и ИП могут возместить часть денег, использованных на профессиональную переподготовку и повышение квалификации персонала в 2023 году. Размер субсидии — до 95% от потраченной суммы, но не больше 120 тысяч рублей на человека в год и 10 миллионов рублей на компанию", — он в своем Telegram-канале.

По словам Собянина, что программа действует, если сотрудники проходили обучение по определенным направлениям. Среди них информационные и инновационные технологии, наука и промышленность, креативная индустрия и сфера услуг.

Столичный мэр добавил, что субсидии возможны на все специальности среднего профессионального образования, входящие в Общероссийский классификатор специальностей по образованию. Прием заявок закончится 15 июня.

Как уточняется, с 2020 года, с момента появления программы, одобрено свыше 740 заявок, а компании смогли возместить 223 миллиона рублей.