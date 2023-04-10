МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск входящего в Crocus Group бизнесмена Араса Агаларова АО "Крокус Интернэшнл", требовавшего взыскать более 6 миллиардов рублей с государственной компании "Российские автомобильные дороги" ("Автодора"). Омский суд запретил кошке свободно передвигаться по квартире

Как следует из опубликованной резолютивной части решения суда, иск был заявлен о взыскании стоимости дополнительных работ, неосновательного обогащения, убытков и возмещения вреда. Более подробно суть спора пока не раскрывается. Иск поступил в суд в декабре.

В декабре 2019 года, наоборот, "Автодор" — госкомпания, специализирующаяся на проектировании, строительстве и управлении платными трассами, — предъявляла крупный иск к АО "Крокус Интернэшнл", на сумму около 5,4 миллиарда рублей. Иск был заявлен о взыскании неустойки по контракту на строительство первого пускового комплекса Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области. Однако через неделю после поступления искового заявления в арбитражный суд Москвы истец заявил ходатайство о его возвращении, и суд вернул иск без рассмотрения. Верховный суд предложил внести поправки в УПК

Эта кольцевая автодорога проходит по территории Подмосковья, пересекает 13 федеральных дорог и разгружает столичные улицы от транзитного транспорта. Она разделена на пять участков, четыре из которых — платные (в общей сложности 260 километров). При этом ЦКАД — первая в России дорога с системой взимания платы "Свободный поток", которая позволяет двигаться без остановки у рамок оплаты.

В августе 2015 года "Автодор" сообщал, что подписал соглашение с новым исполнителем финансирования, строительства и эксплуатации первого пускового комплекса ЦКАД – компанией "Крокус Интернэшнл".

Crocus Group – один из крупнейших российских девелоперов коммерческой недвижимости. В московском регионе компании, в частности, принадлежат выставочный центр "Крокус Экспо", концертный зал "Крокус Сити Холл", торгово-развлекательные комплексы Vegas, гипермаркеты "Твой дом".