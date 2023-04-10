МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск импортера и дистрибьютора алкоголя Global Wine Distribution (GWD), который потребовал взыскать 1,15 миллиона рублей с певицы Ольги Бузовой и продюсирующей ее компании "Арчер Мьюзик Продакшнс", сказано в картотеке арбитражных дел. В России выросли объемы производства алкоголя

Иск поступил в суд 5 апреля, но к производству пока не принят. Основания исковых требований на данный момент не указаны.

"Арчер Мьюзик Продакшнс" обладала правами на товарный знак Buzwine с апреля 2019 года. В августе того же года она заключила лицензионный договор с GWD, согласно которому передала дистрибьютору вина права на использование этого бренда. Но в декабре 2019 года "Арчер" направил контрагенту уведомление о расторжении лицензионного договора, а в июне 2020 года отказался от бренда Buzwine, и Роспатент полностью прекратил его правовую охрану.

Раньше GWD на своем сайте предлагала к продаже три вида игристых напитков под названием Buzwine — "Розе Фризанте", "Еллоу Фризанте" и "Москато Фризанте", на этикетках которых изображалась Бузова. Цена на сайте импортера была 599 рублей за бутылку, страной производства указывалась Испания. Грузинский винодел рассказал, какое вино предпочитают россияне

После разрыва отношений GWD предъявила несколько исков к "Арчер". В первом из них, поданном в феврале 2020 года, дистрибьютор требовал признать незаконным одностороннее расторжение лицензионного договора, а также просил суд обязать ответчика заключить соглашение с Бузовой, обязывающее певицу рекламировать и продвигать вино Buzwine. Суды четырех инстанций, включая Верховный, иск отклонили.

В том процессе Бузова, привлеченная к спору в статусе третьего лица, сообщила суду, что отзывает согласие на использование своего изображения и имени.

GWD также пыталась в судах признать незаконным отказ компании "Арчер" от принадлежавшего ей товарного знака Buzwine, но тоже безуспешно.