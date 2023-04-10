Импортер Global Wine потребовал в суде 1,15 миллиона рублей от Бузовой и ее продюсеров
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск импортера и дистрибьютора алкоголя Global Wine Distribution (GWD), который потребовал взыскать 1,15 миллиона рублей с певицы Ольги Бузовой и продюсирующей ее компании "Арчер Мьюзик Продакшнс", сказано в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд 5 апреля, но к производству пока не принят. Основания исковых требований на данный момент не указаны.
"Арчер Мьюзик Продакшнс" обладала правами на товарный знак Buzwine с апреля 2019 года. В августе того же года она заключила лицензионный договор с GWD, согласно которому передала дистрибьютору вина права на использование этого бренда. Но в декабре 2019 года "Арчер" направил контрагенту уведомление о расторжении лицензионного договора, а в июне 2020 года отказался от бренда Buzwine, и Роспатент полностью прекратил его правовую охрану.
Раньше GWD на своем сайте предлагала к продаже три вида игристых напитков под названием Buzwine — "Розе Фризанте", "Еллоу Фризанте" и "Москато Фризанте", на этикетках которых изображалась Бузова. Цена на сайте импортера была 599 рублей за бутылку, страной производства указывалась Испания.
После разрыва отношений GWD предъявила несколько исков к "Арчер". В первом из них, поданном в феврале 2020 года, дистрибьютор требовал признать незаконным одностороннее расторжение лицензионного договора, а также просил суд обязать ответчика заключить соглашение с Бузовой, обязывающее певицу рекламировать и продвигать вино Buzwine. Суды четырех инстанций, включая Верховный, иск отклонили.
В том процессе Бузова, привлеченная к спору в статусе третьего лица, сообщила суду, что отзывает согласие на использование своего изображения и имени.
GWD также пыталась в судах признать незаконным отказ компании "Арчер" от принадлежавшего ей товарного знака Buzwine, но тоже безуспешно.
https://1prime.ru/business/20230410/840332645.html