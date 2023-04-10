ПАРИЖ, 10 апр — ПРАЙМ. Количество обанкротившихся компаний в Нидерландах выросло более чем вдвое в первом квартале 2023 года, сообщает портал NL Times. Макрон: Европа не должна зависеть от экстерриториальности доллара

По данным сайта по отслеживанию тенденций банкротства в Нидерландах Faillissements Dossier, на которые ссылается портал, среди разорившихся в Нидерландах предприятий оказались в основном кафе, рестораны, розничные магазины и интернет-магазины.

Так, с января по март обанкротилась 781 компания, в то время как за первые три месяца прошлого года это число было равно 506. Это представляет собой увеличение на 54,3%. Количество обанкротившихся кафе и ресторанов в первом квартале этого года почти утроилось и достигло 54.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах в сентябре 2022 года закрылось наибольшее количество компаний за последние два года. Причиной закрытия предприятий стала пандемия коронавируса и локдаун, а также финансовые проблемы, вызванные высокой инфляцией.