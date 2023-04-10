МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство финансового управляющего объявленного в международный розыск теневого бенефициара Внешпромбанка Георгия Беджамова, просившего наложить арест на 33,6% акций ОАО "Сахалинское морское пароходство" (SASCO), ранее принадлежавшие Беджамову, следует из опубликованного определения суда.

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Финуправляющий Любовь Киреева запросила обеспечительные меры в рамках оспаривания действий Беджамова, которые привели к возникновению у кипрских компаний Beraford Holdings Limited и Saferio Investments Limited прав собственности на пакеты акций в размере более 16,8% и около 16,8% соответственно. Когда были совершены оспариваемые действия, в материалах суда не уточняется. Управляющая просит применить последствия недействительности сделок и признать право собственности на акции за Беджамовым. Рассмотрение заявления суд назначил на 17 мая.

В качестве обеспечительных мер Киреева просила также запретить совету директоров SASCO и его гендиректору исполнять решение общего собрания акционеров, связанное с увеличением уставного капитала компании, и наложить ряд других ограничений. Как указал суд, отказывая в принятии обеспечительных мер, "заявитель не представил доказательства, что непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта".

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Суд признал Беджамова, брата другой совладелицы Внешпромбанка и его экс-главы Ларисы Маркус, банкротом и открыл процедуру реализации его имущества в 2018 году. Против собственников и руководителей Внешпромбанка расследуется уголовное дело о хищении у кредитной организации 114 миллиардов рублей. Маркус и бывшего вице-президента банка Екатерину Глушакову, признавших вину, Хамовнический суд уже приговорил к девяти и четырем годам лишения свободы. Беджамов же, которого в материалах уголовного дела называют "теневым бенефициаром" Внешпромбанка, бежал за границу.

"Сахалинское морское пароходство" является одним из крупнейших грузоперевозчиков на Дальнем Востоке. В составе SASCO имеется 13 морских судов – контейнеровозы, сухогрузы, паромы. Все суда имеют ледовый класс, находятся под техническим надзором Российского морского регистра судоходства и ходят под российским флагом. SASCO входит в группу компаний "Дело", один из крупнейших частных транспортных холдингов РФ.