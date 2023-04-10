МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Мировые продажи персональных компьютеров (ПК) в первом квартале 2023 года падают на фоне экономии людей, соответствующая тенденция продолжится в течение всего года, поделились мнением с РИА Новости опрошенные эксперты. В Rutube рассказали, где применяют искусственный интеллект

По предварительным данным аналитической компании International Data Corporation, опубликованным в воскресенье, в первом квартале 2023 года поставки классических ПК составили 56,9 миллиона штук, что на 29% меньше прошлогоднего показателя. Это было вызвано, по данным компании, слабым спросом, избыточными запасами и ухудшением макроэкономического климата.

"Проблемы с продажами компьютеров наблюдаются не только в России, но и во всем мире. Люди в этом году экономят на финансовых средствах", — рассказал генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков. По его мнению, соответствующая тенденция "продолжится и в течение 2023 года".

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин также полагает, что снижение продаж связано с тем, что "у людей стало меньше денег, а также возникла неясность от будущего". "Мировые продажи персональных компьютеров в 2023 году будут и дальше снижаться", — добавил он.