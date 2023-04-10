МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Новый логотип МТС поддержали 71% сотрудников и пользователей социальных сетей, по итогом голосования и реакции клиентов компания приняла решение запустить глобальный ребрендинг, говорится в сообщении компании. МТС Travel предоставит бесплатный роуминг за бронирование зарубежных отелей

В конце марта МТС объявила о глобальном ребрендинге, в первую очередь он затронет оформление цифровых продуктов и сайтов. Вывески и оформление салонов будут заменяться постепенно в течение нескольких лет. Президент компании Вячеслав Николаев тогда заявлял, что окончательное решение по новому логотипу МТС будет принято в ближайшее время.

"ПАО "МТС", цифровая экосистема, объявляет о завершении голосования по выбору логотипа МТС. 71% клиентов, сотрудников компании и пользователей соцсетей поддержали новый логотип", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что всего было зафиксировано более 10 тысяч постов с обсуждением ребрендинга в соцсетях, проанализирован почти один миллион реакций пользователей. "По итогам голосования и реакции клиентов МТС компания приняла решение запустить глобальный ребрендинг", — отметили в МТС.

Отмечается, что теперь логотип МТС будет динамическим и гибким и станет фундаментом для визуальной системы бренда, а его левый угол остается свободным для брендинга отдельных сервисов. При этом красный цвет сохранится, но к нему добавятся "более разнообразные цветовые решения".