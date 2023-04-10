КРАСНОЯРСК, 10 апр — ПРАЙМ. Компания "Ебидоеби" подаст апелляцию на решение Красноярского суда о смене названия и не будет его менять до окончательного решения, заявили РИА Новости в пресс-службе сети. Служба поддержки PickPoint стала недоступна

Ранее Арбитражный суд Красноярского края обязал сеть по производству суши и роллов "Ебидоеби" сменить название, так как оно противоречит принципам гуманности и морали.

"Решение суда еще не вступило в силу. Мы будем подавать апелляцию. Пока нет окончательного решения, мы не изменим название юрлица", — сообщил представитель компании.

В пресс-службе подчеркнули, что "решение Арбитражного суда Красноярского края касается только фирменного наименования "Ебидоеби" — то есть названия юрлица, а не названия сети суши и роллов".

"ФНС ссылается на то, что у потребителя складываются неоднозначные ассоциации, однако название юрлица никак не взаимодействует с потребителями", — отметил собеседник агентства.

В компании напомнили, что в 2019 году уже был аналогичный судебный процесс в отношении фирменного наименования, истцом было физическое лицо. "Советский районный суд удовлетворил иск, затем мы обжаловали решение в Красноярском краевом суде. В рамках судебного процесса проводилась независимая экспертиза фирменного наименования, которая признала: название не имеет близкого сходства с бранной лексикой и не соответствует русскому сквернословию. Суд встал на сторону "Ебидоеби", — подчеркнули в пресс-службе.

По словам представителей компании, со времени ее регистрации в 2016 году количество жалоб от потребителей в УФАС не превысило 23 штук. "Так что 23 поступившие жалобы не могут выражать мнение всего общества, как и быть эталоном общественного интереса", — заявили в пресс-службе.