МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. АФК "Система" планирует завершить сделку по продаже люксембургского East-West United Bank (EWUB) в течение 2023 года, говорится в годовом отчете компании.

"EWUB"- В октябре 2022 года Группой было принято решение о продаже 100% доли в EWUB, входящего в отчетный сегмент "Прочие". Цена сделки будет определена по итогам независимой оценки. Завершение сделки планируется осуществить в течение 2023 года", — говорится в сообщении.

Группа классифицировала активы EWUB как активы, предназначенные для продажи на 31 декабря 2022 года, и включила результаты деятельности за 2022 и 2021 годы и убыток при переоценке до справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу в состав прекращенной деятельности, уточняется в отчете.

Убыток компании от обесценивания EWUB оценивается в 1,47 миллиарда рублей.

Банк EWUB был учрежден в 1974 году. АФК "Система" купила первый пакет акций банка в 2001 году, а в 2007 году стала мажоритарным акционером EWUB. С 2018 года АФК "Система" стала контролировать 100% капитала банка.