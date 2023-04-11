МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон обратился в правительство РФ с предложением предоставить ключевому проекту компании "Ямал СПГ" отсрочку по выплате дополнительного объема налога на прибыль за 2022 год, который образовался из-за изменившегося подхода Минфина к учету курсовых разниц, пишет во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. Минфин планирует повысить НДПИ на уголь, пишет "Коммерсант"

"Проект "Новатэка "Ямал СПГ" столкнулся с увеличением налога на прибыль за 2022 год на 40 млрд руб из-за новых разъяснений Минфина относительно учета курсовых разниц. Эта сумма может быть изъята дополнительно к увеличению ставки налога на прибыль для СПГ-проектов до 34% с 2023 года, что, по мнению "Новатека", ставит под угрозу финансирование перспективных проектов "Арктик СПГ-2" и "Обский СПГ", — говорится в статье.

"Глава "Новатэка" Леонид Михельсон, как утверждают собеседники "Ъ", предложил правительству дать проекту отсрочку по уплате этого дополнительного платежа и одновременно снизить его", — пишет издание.

Минфин в декабре 2022 года выпустил разъяснения относительно применения закона ФЗ-67 о временном порядке признания прибыли от курсовых разниц, согласно которым при расчете базы по налогу на прибыль за 2022 год учитывается только превышение отрицательных курсовых разниц над положительными. В результате, по словам собеседников газеты, размер дополнительного платежа за 2022 год для "Ямала СПГ" может составить 40 миллиардов рублей. При этом с 2023 года ставка по налогу на прибыль для "Ямала СПГ" и так была повышена с 20% до 34%, в результате чего проект в 2023–2026 годах может дополнительно выплатить в бюджет 200 миллиардов рублей. "Новатэк" в 2022 году увеличил долю на мировом рынке СПГ

Вновь возникшая единоразовая доплата "существенным образом негативно повлияет на свободный денежный поток "Новатэка" в 2023 году и на возможность финансирования СПГ-проектов", следует из письма Михельсона премьеру Михаилу Мишустину, утверждают собеседники газеты. Из-за трудностей с привлечением внешнего финансирования "Новатэк" вынужден самостоятельно финансировать основную часть затрат на "Арктик СПГ 2" и "Обский СПГ", общая потребность в 2023 году составляет около 400 миллиардов рублей.

Поэтому Михельсон просит дать "Ямалу СПГ" отсрочку для выплаты этих дополнительных 40 миллиардов рублей до конца 2023 года. Также глава "Новатэка" предлагает не учитывать в налогооблагаемой базе за 2022 год положительные курсовые разницы для тех компаний, которым с 2023 года приходится платить налог на прибыль в федеральный бюджет по повышенной ставке 17% (к ним относится и "Ямал СПГ").

"Если такие поправки к Налоговому кодексу будут приняты, размер налога на прибыль для проекта в 2022 году сократится", — отмечается в статье. В "Новатэке" и Минфине на запросы издания не ответили.