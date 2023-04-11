МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Крупнейшая китайская интернет-компания Alibaba Group Holding представила новую языковую модель искусственного интеллекта (ИИ) — Tongyi Qianwen, следует из пресс-релиза компании. СМИ: Alibaba ищет компании для тестирования своего чат-бота

"Alibaba Cloud, основа цифровых технологий и интеллекта Alibaba Group, сегодня представила свою новейшую крупную языковую модель Tongyi Qianwen. Новая модель искусственного интеллекта будет интегрирована в различные предприятия Alibaba для улучшения пользовательского опыта в ближайшем будущем. Клиенты и разработчики компании получат доступ к модели для создания индивидуальных функций ИИ экономически эффективным способом", — говорится в сообщении.

Компания уточняет, что Tongyi Qianwen будет использоваться в том числе для корпоративной связи, электронной коммерции, поиска, навигации, развлечений и в качестве интеллектуальной голосовой помощи. Сперва модель будет развернута на Ding Talk, рабочем месте для цифрового сотрудничества и платформе разработки приложений Alibaba, и Tmall Genie, поставщике интеллектуальных бытовых приборов с поддержкой "интернета вещей".

Ding Talk на базе Tongyi Qianwen, например, может обобщать записи совещаний, превращать разговоры на совещаниях в текст, писать электронные письма, составлять деловые предложения или планы рекламных кампаний с помощью простых подсказок. Пользователи могут мгновенно создать мини-приложение, сфотографировав черновик идеи, написанный на бумаге.

В свою очередь Tmall Genie на базе Tongyi Qianwen сможет вести более динамичные и яркие беседы, например, он может разрабатывать и рассказывать истории детям, предлагать рецепты здорового питания, давать советы по путешествиям и рекомендовать фоновую музыку для тренировки, утверждает компания.

Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.