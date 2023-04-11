ТАШКЕНТ, 11 апр — ПРАЙМ. Российский бизнес создал 243 предприятия в Узбекистане в прошлом квартале — это крупнейший показатель среди стран, чьи компании создали предприятия с иностранными инвестициями в республике, следует из данных статистического агентства страны, обнародованных во вторник. Золотовалютные резервы Узбекистана снизились с начала года на процент

По данным на сайте статистического ведомства, в тройку лидеров также вошли китайские инвесторы (118 предприятий в январе-марте) и турецкие (67).

Всего в Узбекистане на 1 апреля количество действующих предприятий с иностранным капиталом составило 12 693 (минус 7,1% за год).

В частности, с участием российского бизнеса действует 2 821 предприятий (22,2% от всех действующих с иностранным капиталом), турецких инвесторов – 1 764, китайских – 1 746, отмечает статведомство.

Россия также остается одним из крупнейших инвесторов в Узбекистане, вложения российских компаний в его экономику составили более 10 миллиардов долларов. РФ вернулась на первое место в списке основных внешнеторговых партнеров Узбекистана по итогам прошлого года, торговый оборот между странами вырос на 23% по сравнению с 2021 годом – до 9,28 миллиарда долларов (18,6% в общем внешнеторговом обороте Узбекистана).