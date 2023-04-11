МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Механизм приватизации в России эффективно заработает в случае изменения подходов государства и бизнеса к своим обязательствам, что потребует перемен на законодательном уровне, считают опрошенные РИА Новости эксперты. В Кремле прокомментировали идею Костина о возобновлении приватизации

Ранее во вторник глава ВТБ Андрей Костин в авторской колонке для издания РБК для финансирования приоритетных инвестиционных проектов призвал возобновить приватизационную программу в России. Кроме приватизации, банкир в числе источников денег для экономики назвал ликвидные средства Фонда национального благосостояния и повышение уровня государственного долга.

"Это достаточно рациональные предложения и при правильном подходе они имеют право на жизнь. Однако чтобы механизм приватизации и передачи в частные руки активов заработал, нужно менять подход и отношение государства к бизнесу и бизнеса к своим обязательствам, вполне возможно, потребуются изменения на законодательном уровне", — говорят аналитики инвестиционной компании Anderida Financial Group.

Эксперты указали, в частности, что опыт предыдущей приватизации говорит о том, что угроза деприватизации остается реальной. Арбитражные суды продолжают рассматривать дела, в которых у собственников изымается имущество, причем без какой-либо компенсации с формулировкой, что приватизация проводилась незаконно. Экономист назвал последствия возможного возобновления приватизации в России

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, в свою очередь, добавил, что, действительно, "деньги в стране есть": по данным ЦБ, у россиян на 1 марта скопились наличные (рубли и валюта) на сумму 23 триллиона рублей, еще 43,8 триллиона рублей – на депозитах в банках. Но вопрос заключается в стимулах: как "мобилизовать" деньги населения, отметил эксперт. "Для "добровольного" расставания с деньгами, например через приватизацию госсобственности, необходимо создание соответствующего инвестклимата, что в условиях геополитического конфликта затруднительно", — отметил эксперт.

Партнер юридической фирмы GRM Сергей Новиков считает, что приватизация, изменение долговой политики и перераспределение бюджетного финансирования безусловно являются теми инструментами, которые позволят преодолеть неблагоприятные вызовы новой реальности. "Однако все эти предложения означают фактически полный разворот нынешнего экономического обустройства государства вкупе с тотальным изменением функционирования всего государственного аппарата", — заключил эксперт.