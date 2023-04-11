МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Украинский бизнесмен Ринат Ахметов подал иск в арбитражный суд против России с требованием возместить все убытки, нанесенные его предприятиям в 2014-2017 годах, находящихся сейчас на территориях ДНР и ЛНР, сообщила во вторник пресс-служба холдинговой компании СКМ. При этом не уточняется, идет ли речь об украинском или зарубежном арбитраже. ChatGPT подготовил проект мирного договора по Украине

"Я подаю иск на полное возмещение (РФ — ред.) всех причиненных нам с 2014 года убытков на… территориях Донецкой и Луганской областей…. Возмещенные средства я буду вкладывать в восстановление и строительство новых предприятий, создание рабочих мест и рост экономики Украины", — привела слова Ахметова пресс-служба СКМ, основателем и бенефициаром которой он является.

Отмечается, что он, как инвестор, потребует от России компенсации всех убытков, которые были ему причинены вследствие "вмешательства в деятельность или экспроприации активов и инвестиций" ДНР и ЛНР под руководством или контролем РФ на протяжении 2014-2017 годах. К таким активам относятся десятки предприятий добывающего, металлургического, энергетического секторов, недвижимость, в том числе "Енакиевский металлургический завод", "ДТЭК Ровенькиантрацит", "ДТЭК Свердловантрацит", учебно-тренировочная база "Кирша" и "Донбасс Арена", в строительство которой было инвестировано более 400 миллионов долларов, утонили в компании.

Кроме того, в сообщении говорится что в 2018 году уже был подан иск в арбитражный суд в Гааге по энергетическим активам ДТЭК в Крыму, а в 2022 году – в ЕСПЧ с перечнем активов, которые уничтожены или находятся на территориях неподконтрольных украинским войскам. Поведение украинских туристов на Кипре привело в ярость поляков

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос об иске Ахметова напоминал, что Россия вышла из-под юрисдикции суда.

Москва 15 марта 2022 года официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета — Комитету министров — на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.