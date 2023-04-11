МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Группа компаний "Абрау-Дюрсо" в этом году выпустит на рынок новые для себя водку и ром, тоник и энергетики, а также откроет собственный питомник саженцев, заявил журналистам президент группы Павел Титов. "Роют себе могилу". Названа причина неизбежного краха долларовой гегемонии

"Долго мы ждали запуска своей водки, наконец-то это случается. Эта разработка заняла у нас достаточно много времени. И сегодня мы можем презентовать нашу водку "7 злаков", которая дополняет линейку "7"", — сказал Титов.

Он уточнил, что теперь у компании уже три позиции в линейке "7": помимо водки, это горькая настойка "7 овощей" и джин "7 трав". "И мы будем дальше развивать свое крепкой направление… В этом году мы сможем показать еще один интригующий достаточно продукт, уже не российского производства — ром", — сказал он, добавив, что сырье для рома компания будет импортировать из стран Карибского бассейна.

Кроме того, в этом году компания намерена расширить свой портфель безалкогольных напитков, выпустив на рынок тоник и энергетики, запуск последних планировался еще в 2022-м, а также расширить линейку своих лимонадов Abrau Vinonade. В планах также ряд новых вин, в том числе коллекция пет-натов принадлежащей "Абюрау-Дюрсо" винодельни "Ведерниковъ".

"Абрау-Дюрсо" также сдвинула на год планы по открытию собственного питомника саженцев — теперь оно планируется в этом году и призвано решить проблему большого дефицита сырьевой базы. Как рассказывал Титов в прошлом году, питомник создается прежде всего для внутренних нужд компании, и, скорее всего, останется таковым еще несколько лет. Мощность прививочного комплекса составит 2,5 миллиона прививок в год, в планах посадки на этот год — сорта винограда "шардоне", "каберне-совиньон" и "рислинг".

Говоря о планах по инвестициям, Титов не стал называть конкретную сумму, но отметил, что в прошлом году "Абрау-Дюрсо" инвестировала чуть больше 2 миллиардов рублей и в этом году намерена эту сумму увеличить. "Пока не раскрываем капитальные затраты на следующий год, но их явно будет больше, чем в прошлом году", — сказал он.

Группа "Абрау-Дюрсо" включает в себя, в частности, одноименный завод игристых вин, краснодарский курорт "Центр винного туризма Абрау-Дюрсо", виноградники площадью в 3 400 гектаров и винодельни "Ведерниковъ" и "Юбилейная". Основные владельцы — семья Титова. В 2022 году группа реализовала рекордные для себя 54,2 миллиона бутылок, что на 18,1% выше показателей 2021 года, выручка компании выросла на 22,35% по сравнению с результатом 2021 года по МСФО — до 12,076 миллиарда рублей.