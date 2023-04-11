МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство Х5 Group о покупке 100% долей в группе "Тамерлан", владеющей торговыми сетями "Покупочка", "ПокупАлко" и "Га-га" при соблюдении ряда условий, сообщает ведомство. Французы стали совершать меньше покупок в супермаркетах

Группе "Тамерлан" принадлежит более 300 магазинов сетей "Покупочка", "ПокупАлко" и "Га-га" в городах Поволжья и на Юге России. Ранее компания была одним из крупнейших франчайзи X5 и развивала по франчайзингу магазины "Пятерочка".

"Антимонопольное ведомство удовлетворило ходатайство Х5 Group о приобретении 100% долей в уставном капитале ООО "Тамерлан" при условии исполнения предписания службы", — говорится в сообщении.

Уточняется, что стороны должны до 10 апреля 2024 года снизить до 35% долю от общего объема оборота продовольственных товаров в муниципальных образованиях, где в результате сделки она может быть превышена. При этом за Х5 Group сохраняется возможность продать или передать торговые точки третьим лицам.

"Смена собственника не должна негативно отразиться на контрагентах принадлежащих ООО "Тамерлан" торговых сетей. Поэтому служба предписала исполнить все заключенные приобретаемым обществом договоры. Кроме того, будут предприняты меры для упрощения доступа социально значимых продуктов питания к полке. По ряду продовольственных товаров торговые сети не будут предъявлять производителям особые требования к упаковке, весу и сорту. Также поставщикам этих продуктов не придется платить магазинам вознаграждение за их реализацию", — добавляется в сообщении.

Также ФАС предписала распространить действующие в Х5 добровольные социальные обязательства на приобретаемые торговые сети. Таким образом, в магазинах "Покупочка", "ПокупАлко" и "Га-га" наценки на отдельные позиции продовольственных товаров в течение года с момента совершения сделки будут установлены на уровне не выше 10% от цены приобретения на одни категории товаров и не выше 5% — на другие категории.

По мнению службы, исполнение требований обеспечит сохранение конкуренции на рынках розничной торговли и повысит доступность социально значимых продовольственных товаров для граждан. При этом его неисполнение влечет за собой административную ответственность и является основанием для признания сделки недействительной в судебном порядке по иску антимонопольного органа.