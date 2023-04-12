МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Холдинг USM считает новые санкции Великобритании несправедливыми и необоснованными, намерен их оспаривать, сообщила пресс-служба USM. Великобритания расширила антироссийский санкционный список

Великобритания в среду ввела санкции против холдинга USM, а также совладельца холдинга Владимира Скоча и компаний Curzon square и Hanley за связи с предпринимателем Алишером Усмановым, находящемся под персональными санкциями Евросоюза.

"Считаем санкции Великобритании против холдинга USM и его акционеров несправедливыми и необоснованными. Как известно, Алишер Усманов давно не занимается предпринимательской деятельностью, владеет в холдинге долей менее 50% и не участвует в его управлении", — говорится в сообщении.

"Мы намерены оспаривать данные ограничения и приложим все усилия к тому, чтобы свести к минимуму их возможные последствия", — отмечается в сообщении.

USM Holdings — диверсифицированный холдинг, управляющий активами в сфере металлургии, горной добычи, телекоммуникаций и технологий. В их число входят компании "Металлоинвест", "Удоканская медь" и оператор "Мегафон". Группа также выступает акционером Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) с крупнейшими бенефициарами, по данным системы "БИР-Аналитик", Алишером Усмановым (49%) и Владимиром и Варварой Скоч (по 15%).