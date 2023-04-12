МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Совфед одобрил закон о порядке информирования юрлиц о предстоящем исключении из Единого государственного реестра. Совфед одобрил закон о размещении торговых точек на территории садоводств

Закон "О госрегистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" дополняется положением, в котором указано, что в случае принятия решения о предстоящем исключении некоммерческой организации в организационно-правовой форме товарищества собственников недвижимости или потребительского кооператива регистрирующий орган в течение трех дней с момента принятия такого решения должен направить юрлицу соответствующее уведомление.