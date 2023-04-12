Совфед одобрил закон об оповещении юрлиц об исключении из реестра
Совфед одобрил закон о порядке оповещения юрлиц об исключении из ЕГРЮЛ
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Совфед одобрил закон о порядке информирования юрлиц о предстоящем исключении из Единого государственного реестра.
Закон "О госрегистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" дополняется положением, в котором указано, что в случае принятия решения о предстоящем исключении некоммерческой организации в организационно-правовой форме товарищества собственников недвижимости или потребительского кооператива регистрирующий орган в течение трех дней с момента принятия такого решения должен направить юрлицу соответствующее уведомление.