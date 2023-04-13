МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Wildberries утвердил новые предложения инициативной группы партнеров онлайн-площадки, в том числе смягчающие систему штрафов для пунктов выдачи заказов (ПВЗ), рассказали РИА Новости в компании. Wildberries создал канал для незамедлительного рассмотрения жалоб

"По согласованию с инициативной группой партнеров онлайн-площадки введена новая система контроля за соблюдением партнерами стандартов обслуживания и бизнес-процессов в пунктах выдачи Wildberries. Данные изменения внесены в договор-оферту", — сообщили там.

Теперь при первом нарушении предприниматель сначала может быть предупрежден компанией или депремирован на небольшую сумму. И только при неоднократных нарушениях может последовать депремирование пункта выдачи по системе грейда: с каждым последующим нарушением размер взыскания будет расти. Также введен новый механизм контроля за соблюдением стандартов при ряде распространенных нарушений, среди которых отсутствие видеокамеры в ПВЗ и невыдача пакета клиенту.

Согласован новый порядок уведомлений компании о закрытии пункта выдачи из-за форс-мажорной ситуации — пожара, залива и т.д. В этом случае достаточно направить в группу разбора подтверждающие документы, и пункт не будет депремирован за несоблюдение времени работы. Обновлен и порядок проведения инвентаризации при деактивации (закрытии) пункта. В России вырос спрос на устройства для "умного" дома

Онлайн-платформа также дорабатывает механизм оспаривания партнерами ответственности за порчу товаров. По предложению инициативной группы при приемке менеджер ПВЗ вновь может отметить товар как бракованный. "В дальнейшем действие этого механизма будет расширено", — заключили в Wildberries.

В конце марта компания сообщила, что по предложению партнеров в тестовом режиме введет дифференцированные тарифы для новых пунктов выдачи. Позже и "Яндекс маркет" решил изменить схему выплаты вознаграждения владельцам новых ПВЗ, для них онлайн-площадка ввела потоварный расчет.