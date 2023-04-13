БАРНАУЛ, 13 апр — ПРАЙМ. Суши-бар "Ебидоеби" в Барнауле разместил новую вывеску, теперь он называется "Суши и роллы", передает корреспондент РИА Новости. СМИ: в одном из любимых блюд россиян нашли кишечную палочку

От прежнего названия осталась заглавная буква "Е".

Сервис 2ГИС отображает заведение как службу доставки суши и роллов "Е", однако на сайте суши-бара значится старое наименование.

Ранее суд обязал сеть "ЕбидоЕби" сменить название, посчитав его противоречащим морали и ассоциирующимся с бранной лексикой. При этом в компании отмечали, что "ЕбидоЕби" переводится с японского как "День недели — суббота".