МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Apple Inc значительно увеличила производство iPhone в Индии, на долю которой теперь приходится почти 7% от общего объема производства этих смартфонов. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg News. Раскрыто, кто следит за вами дома помимо смартфона

В 2021 году показатель составлял лишь один процент.

В последнем финансовом году компания собрала в стране iPhone на сумму более 7 миллиардов долларов, говорится в сообщении.

На момент написания заметки Apple не ответила на запрос Reuters о комментарии.