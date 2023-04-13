МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. "Яндекс" запускает в Москве и Санкт-Петербурге виртуальный бренд быстрой доставки продуктов – "Маркет 15", сервис будет располагаться в приложении "Яндекс Маркета" и ориентироваться на массовую аудиторию, которая ценит базовый ассортимент и обращает внимание на выгодные предложения, сообщили РИА Новости в компании. Стало известно, сколько россияне тратят на продукты

"Яндекс" будет развивать в Москве и Санкт-Петербурге новый виртуальный бренд быстрой доставки продуктов – "Яндекс Маркет 15 минут". Он будет работать на базе локальных складов (дарксторов) "Лавки", при этом ассортимент, позиционирование и ценовая политика двух сервисов будут отличаться. … "Маркет 15" целится в более массовую аудиторию, которая ценит базовый ассортимент, обращает внимание на выгодные предложения, а также внимательно изучает цены на товары", — говорится в сообщении.

В свою очередь другой сервис доставки продуктов "Яндекс Лавка" будет фокусироваться на клиентах, которые наряду с покупкой необходимых продуктов ценят уникальный ассортимент и с интересом пробуют новое.

"Развитие "Яндекс Маркет 15 минут" также будет способствовать повышению частотности заказов в маркетплейсе "Яндекса", потому что именно он будет для сервиса точкой входа. Отдельного приложения у "Маркета 15" не будет", — отметили в компании.