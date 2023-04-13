МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Apple и Samsung будет сложно отказаться от российских ценных металлов в своем производстве, учитывая их "комфортные" цены и высокое качество, сказал РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов. СМИ: американский гигант отказался от двух видов российского сырья

В четверг газета "Коммерсант" сообщила со ссылкой на отчетности об использовании ценных металлов двух крупнейших производителей смартфонов, Apple и Samsung, что Apple официально отказалась от вольфрама, тантала и золота из РФ. В то же время компания в документе признает, что до сих пор получает вольфрам с завода "Молирен" в Московской области. А южнокорейская Samsung продолжает использовать российские металлы, несмотря на отказ поставлять в страну электронику.

"Теоретически и Apple, и Samsung могут отказаться от российских металлов, реально это будет очень сложно сделать… Цены же, по которым поставляются металлы из России, вполне комфортны для зарубежных потребителей, учитывая, что наши предприятия могут давать хорошие скидки, чего не скажешь о поставщиках из Европы или Китая", — сказал Хазанов.

Эксперт также отметил, что для производства электроники нужно не просто золото, а золото высокой чистоты, и не в виде слитков, а в виде проволоки, прутков и проката. Выпустить подобную продукцию может далеко не каждое предприятие в мире. Цена на золото в Японии третий день подряд обновляет рекорд

С танталом, по словам эксперта, ситуация еще сложнее, так как круг его крупных производителей сравнительно невелик – немецкая H.C. Starck, американская Global Advanced Metals, эстонский Silmet, казахстанский Ульбинский металлургический завод. "Можно еще попробовать его поискать в Китае или Японии, однако там на него сильный спрос, и вряд ли китайские и японские компании смогут продать большие объемы на мировой рынок", — рассуждает Хазанов.

Эксперт отметил, что аналогичным образом будут обстоять дела и с вольфрамом – "в мире не так уж много стран, в которых он выпускается, и вариантов приобретения металла будет мало, скорее всего, Европа и Китай".

"Тут еще есть и общая для производителей тантала и вольфрама проблема – их сырье добывается в основном не там, где выпускаются чистые металлы. Поэтому любые проблемы на рудниках могут быстро привести к серьезным сбоям в поставках тантала и вольфрама", — добавил Хазанов.