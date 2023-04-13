МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Банк России планирует запустить на своем сайте сервис, который позволит неограниченному кругу лиц проверить предприятие на проведение сомнительных операций, следует из проекта документа регулятора, размещенного на его сайте. Банк России ответил на призывы остановить развитие ИИ

"Проектом предлагается определить состав информации и порядок доступа к ней с помощью сервиса "Проверка наличия сведений об отнесении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций", — сказано в пояснительной записке.

Чтобы получить такие сведения, пользователь сервиса в своем запросе должен указать ИНН юрлица, информацию об инициаторе запроса и его цель, а также поставить отметку, подтверждающую, что полученные сведения не будут переданы третьим лицам. "Доступ к информации предоставляется с использованием сервиса… размещенного на сайте Банка России… Банк России обязан обеспечить возможность доступа к сервису неограниченному кругу лиц", — указывается в проекте документа.

В пояснительной записке ЦБ отметил, что предпринимательское сообщество неоднократно высказывало заинтересованность в получении сведений об уровне риска юрлиц и индивидуальных предпринимателей в антиотмывочной платформе "Знай своего клиента". "На практике юридические лица и индивидуальные предприниматели перед заключением договора с контрагентом либо до начала расчетов с ним хотят обладать информацией об уровне риска его участия в подозрительных операциях", — пояснил регулятор. ЦБ отметил интерес российских банков к цифровому рублю

Предложения и замечания по данному проекту в рамках его публичного обсуждения ЦБ принимает по 27 апреля, он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Регулятор в конце прошлого года сообщал, что планирует к середине 2023 года предоставить бизнесу доступ к своей антиотмывочной платформе "Знай своего клиента" для проверки риска контрагентов.