МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал упрощать разрешительные процедуры для бизнеса и направить больше усилий на расширение частной инициативы. Мишустин призвал к более слаженной работе по развитию промышленности

"Также предстоит продолжить снижение издержек, включая административные. Развивать реформу контрольно-надзорной деятельности и упрощать разрешительные процедуры для бизнеса", — сказал он на расширенном заседании коллегий министерства финансов и министерства экономического развития "Основные результаты деятельности в 2022 году и задачи на 2023 год".

Премьер заявил, что властям предстоит продолжить повышение эффективности бюджетных расходов. "В прошлом году инвестиции в значительной степени поддержало государство. Сейчас необходимо больше усилий направить на расширение частной инициативы. Федеральные и региональные структуры не должны подменять бизнес", — сказал Мишустин.

Глава правительства подчеркнул, что надо строить инфраструктуру, которая даст более весомый вклад в экономический рост.

"Также требуется четкое определение, как будут функционировать и финансироваться возведенные объекты. Должна быть прозрачная и понятная оценка эффективности. И, конечно, важно не допускать генерации дополнительных расходов и убытков", — отметил он.