МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Крупнейший производитель молока в России, агрохолдинг "ЭкоНива", в прошлом году по сравнению с позапрошлым увеличил выручку по МСФО на 31%, до 66 миллиардов рублей, говорится в сообщении холдинга. Экономист перечислила товары, которые первыми подорожают при слабом рубле

"По итогам 2022 года выручка группы от продаж в рублях выросла на 31% и достигла 66 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

Большая часть выручки, 56%, традиционно приходится на основной бизнес группы – производство сырого молока. Продолжает развиваться и перерабатывающий бизнес: выручка этого подразделения выросла на 75%, до 12 миллиардов рублей, при этом доля выручки от переработки молока превысила 18%, увеличившись за год более чем на треть.

Совокупный доход ГК "ЭкоНива" за прошлый год вырос на 36%, до 77,8 миллиарда рублей, а прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) составила 26,5 миллиарда рублей (в 2021 году — 16,5 миллиарда). Россия движется к полному самообеспечению по молочной сыворотке

"По итогам непростого и турбулентного 2022 года ГК "ЭкоНива" сумела продемонстрировать лучший результат в истории, что в свою очередь полностью подтверждает эффективность выбранной нами бизнес-модели", — приводятся в сообщении слова президента группы компаний Штефана Дюрра. По его словам, денежные потоки от работы 18 животноводческих комплексов, построенных в 2017–2020 годах, вышли на плановые показатели, позволив компании существенно снизить долговую нагрузку

"ЭкоНива" — крупнейший производитель сырого молока в России, среди других сфер деятельности агрохолдинга — производство готовой молочной продукции, племенное и мясное скотоводство, семеноводство. Предприятия холдинга работают в Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Тюменской областях, в Алтайском крае, Башкирии и Татарстане. "ЭкоНива" входит в пятерку крупнейших владельцев сельскохозяйственных наделов с земельным банком более 630 тысяч гектаров. По результатам 2022 года "ЭкоНива" нарастила производство сырого молока на 7%, до 1,19 миллиона тонн, молочной продукции — на 40%, до 164 тысяч тонн.